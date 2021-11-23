Густой черный дым возле Рокфеллер-центра: в Нью-Йорке вспыхнул масштабный пожар
Источник:Metro
В нескольких кварталах от Рокфеллер-центра в Нью-Йорке вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло на 10 этаже 49-этажного дома. В результате инцидента травмы получили 7 человек.
На соответствующем месте продолжается строительство новой роскошной гостиницы Riu Manhattan Plaza Times Square, которую планировали открыть до конца 2021 года. В то же время, пресс-служба гостиницы не публиковала никаких заявлений после пожара.
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Дым было видно издалека
Согласно информации пожарного департамента Нью-Йорка, пятеро из семи пострадавших нуждались в госпитализации, а двум другим – оказали помощь на месте происшествия.
На фото и видео с места происшествия виден густой черный дым. В соцсетях отмечалось, что дым наблюдали на значительном расстоянии от места пожара.
В пожарной службе Нью-Йорка сообщили, что на место происшествия прибыли 20 единиц техники и 78 пожарных. Они почти час сражались с пламенем, прежде чем взять ситуацию под контроль.
На месте пожара работали 20 единиц техники: смотрите видео из твиттера пользователя beingrealmac
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