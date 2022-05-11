Выступая в Вене, Гутерриш подчеркнул, что война не продлится вечно. Переговоры будут, но он не видит этого в близкой перспективе.

Важно Генсек ООН назвал общее количество эвакуированных из "Азовстали" и других районов Мариуполя

Я не вижу этого в обозримом будущем. Но могу сказать одно. Мы никогда не сдадимся,

– убежден генсек ООН.

Он добавил, что переговоры относительно эвакуации мирного населения из зон продолжаются. Гутерриш уверен, что в будущем эвакуация будет больше. Напомним, что после длительных переговоров Россия разрешила ООН эвакуировать гражданских из "Азовстали". Сам процесс длился около недели. Утром 6 мая Гутерриш рассказал, что из заблокированного Мариуполя удалось вывезти около 500 мирных людей.

Угроза голода в мире из-за войны

Кроме того, генсек ООН отметил, что обеспокоен распространением голода, поскольку война в Украине угрожает продовольственной безопасности в разных частях мира, в частности, в Африке. Так, Украина является главным поставщиком зерна для Африки и стран Ближнего Востока.

Обратим внимание, что около 25 миллионов тонн зерна застряли в Украине, поскольку россияне заблокировали черноморские порты. В ООН призвали открыть порты Одессы, иначе это может иметь катастрофические последствия для некоторых стран.

Совбез ООН одобрил первую резолюцию относительно войны в Украине

Совбез ООН только 7 мая одобрил первую с 24 февраля резолюцию относительно войны в Украине. Там говорилось о глубокой озабоченности по поводу ситуации. Также напомнили, что все государства-члены ООН обязались разрешать свои споры мирными средствами. Отметили поддержку усилий генерального секретаря касательно мирного решения проблемы.

Добавим, что вместе с этим управление Верховного комиссара ООН по правам человека собирает доказательства и свидетельства о действиях, совершенных российскими оккупантами после вторжения в Украину.

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