Виступаючи у Відні, Гутерреш наголосив, що війна не триватиме вічно. Переговори будуть, але він не бачить цього у близькій перспективі.

Важливо Генсек ООН назвав загальну кількість евакуйованих з "Азовсталі" й інших районів Маріуполя

Я не бачу цього в найближчому майбутньому. Але можу сказати одне. Ми ніколи не здамося,

– переконаний генсек ООН.

Він додав, що переговори тривають стосовно евакуації мирного населення із зон. Гутерреш впевнений, що в майбутньому евакуація буде більшою. Нагадаємо, що після тривалих перемовин Росія таки дозволила ООН евакуювати цивільних з "Азовсталі". Сам процес тривав близько тижня. Зранку 6 травня Гутерреш розповів, що загалом із заблокованого Маріуполя вдалось вивезти близько 500 мирних людей.

Загроза голоду у світі через війну

Крім того, генсек ООН зазначив, що стурбований поширенням голоду, оскільки війна в Україні загрожує продовольчій безпеці в різних частинах світу, зокрема, в Африці. Так, Україна є головним постачальником зерна для Африки та країн Близького Сходу.

Зауважимо, що близько 25 мільйонів тонн зерна застрягли в Україні, оскільки росіяни заблокували чорноморські порти. В ООН закликали, відкрити порти Одеси, інакше це може мати катастрофічні наслідки для деяких країн.

Радбез ООН схвалив першу резолюцію щодо війни в Україні

Радбез ООН лише 7 травня схвалив першу з 24 лютого резолюцію щодо війни в Україні. Там мовилось про глибоку стурбованість щодо ситуації. Також нагадали, що всі держави-члени ООН взяли на себе зобов’язання вирішувати свої суперечки мирними засобами. Відзначили підтримку зусиль генерального секретаря щодо мирного розв'язання проблеми.

Додамо, що разом з цим управління Верховного комісара ООН з прав людини збирає докази та свідчення щодо діянь, які вчинили російські окупанти після вторгнення в Україну.

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