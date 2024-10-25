"Этот аргумент не работает": Кислица вдребезги уничтожил оправдание генсека ООН относительно поездки к Путину

Антониу Гутерреш 23 октября прибыл в российскую Казань, чтобы встретиться с Владимиром Путиным и принять участие в саммите БРИКС. И хотя в ООН пытались по-разному оправдать этот визит в страну-агрессора, однако все аргументы звучали неубедительно.

Так, в интервью изданию "Голос Америки" постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что этот визит не стал неожиданностью. Впрочем, эта ситуация в целом очень обидная.

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Кислица раскритиковал визит Гутерреша в Россию

Постпред Украины при ООН отметил, что было давно известно о том, что саммит БРИКС готовится в российской Казани. Также ни для кого не было секретом то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил приглашение на саммит. В то же время Украина, по словам Кислицы, еще на предыдущих этапах выразила свою оценку относительно потенциального участия генсека на саммите в России.

Так же, насколько мне известно, свою позицию и свои, так сказать, рекомендации высказывали ключевые партнеры Украины лично генеральному секретарю. И, конечно, мы не воспринимаем то, что генеральный секретарь, несмотря на приведенные факты, таки решился поехать,

– поделился Кислица.

Когда генсек ООН прибыл в Россию, то это вызвало немало критики. Представитель Гутерреша пытался его всячески оправдать, мол, на саммите БРИКС будет едва на 40 стран, среди которых – важные представители Глобального Юга, а также Китай и Индия. Тогда отмечалось, что нужно вести диалог с этими странами, которые являются важными членами ООН.

Впрочем, Кислица отмечает, что этот аргумент не работает. Постпред отметил, что Украина приглашала Гутерреша на Саммит мира, где были представители большего количества стран, но генсек ООН отказался приезжать.

Но этот аргумент не работает. Ведь генеральный секретарь был приглашен на украинский Саммит мира в Швейцарии. И он туда не приехал, хотя там собралось гораздо больше стран, – подчеркнул постпред Украины.

В ООН также оправдывали визит тем, что Гутерреш всегда участвовал в предыдущих саммитах БРИКС. Однако Кислица метко заметил, что предыдущие встречи не проходили на территории страны-агрессора, а их не организовывал военный преступник, которого разыскивает Международный уголовный суд.

"Поэтому эта ситуация досадная. Я хочу надеяться, что в Казани генеральный секретарь четко, причем не только за кулисами и закрытыми дверями, но и во время двусторонних встреч, а также публично заявит то, что он, собственно, заявлял неоднократно на заседаниях Совбеза и Генеральной ассамблеи ООН. О том, что Российская Федерация нарушила устав ООН. О том, что Российская Федерация является страной-агрессором. О том, что российские войска должны быть немедленно выведены с территории Украины, а территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены", – резюмировал Кислица.