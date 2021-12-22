В Гуту уже не поедут, – журналист рассказал о "секретном" новогоднем корпоративе "слуг"

Давид Арахамия заявлял, что новогоднего корпоратива у нардепов из фракции "Слуга народа" не будет. Однако журналист Роман Кравец убежден, что празднование будет.

По информации источников Кравца, у "слуг" будет секретный корпоратив. Журналист утверждает, что сейчас обсуждают места, куда можно вывезти нардепов, чтобы к ним было меньше внимания.

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Конечно, в Гуту уже не уедут. Сейчас от неофициальных источников раздается информация, что, возможно, Слуга народа все же будет праздновать свой корпоратив где-то за пределами Киева,

– говорит Кравец.

"Слуги" не хотят громкого корпоратива

Журналист предполагает, что празднование состоится и в 15 группах фракции в Верховной Раде. Хотя нардепы говорили журналисту, что корпоратива в этом году не будет, потому что "не хотят попадаться". В частности, после расследования о дне рождения председателя ОП Андрея Ермака.

"Говорят, максимум, что будет – будем праздновать по группам, чтобы не злить общество", – подытожил Кравец.

Что говорили о корпоративе раньше

Нардеп Николай Тищенко предложил однопартийцам отметить Новый год в элитном ресторане Harvest под Киевом. Журналисты заметили, как он писал об этом в чате.

Однако вице-спикер Рады Александр Корниенко высмеял такую ​​идею нардепа. Он подчеркнул, что корпоратива в этом году у "слуг" не будет.

Глава фракции Давид Арахамия тоже уверял, что общего корпоратива не будет.

Смотрите видео о корпоративе для "Слуги народа" в 2019 году: