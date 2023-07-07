В интервью 24 Каналу заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко объяснила, почему Гвардию наступления сформировали именно на базе МВД. По ее словам, "идея (создание ГН – 24 Канал) максимально проста и понятна".

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Почему Гвардия наступления на базе МВД

Могу сказать вам, что эти силовые и правоохранительные ведомства (ВСУ и МВД – 24 Канал) сейчас – это силы безопасности обороны нашего государства. Это единственный кулак,

– подчеркнула она.

По словам заместителя министра, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, другие ведомства, по факту, на протяжении 9 лет "отстаивают и суверенитет и восстанавливают территориальную целостность нашего государства".

"Например, Мариуполь защищали, мы знаем, что и Гвардия наступления, и Вооруженные силы, и пограничники, и полиция, и Национальная гвардия. И также совместно они действуют на всех участках фронта дружественно и эффективно", – добавила она.

По словам Екатерины Павличенко, Вооруженные Силы Украины постоянно усиливаются "в плановом режиме". Если говорить о самой Гвардии наступления, то говорится о формировании подразделений. Все они входят в структуру Министерства внутренних дел.

В то же время она подчеркнула, что в Гвардию наступления входят исключительно добровольцы. Речь идет о тех, кто имеет высокую мотивацию усилить украинское наступление, а также освободить территории родной страны от врага.

А сама идея создания Гвардии наступления зародилась еще во времена погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Здесь следует отметить, что идея создания таких бригад Гвардии наступления родилась еще при министре Денисе Монастырском. Однако следует добавить, что она как раз формировалась и шла как таковая идея снизу, в частности, из тех, кто хотел присоединиться к подразделениям системы именно Министерства внутренних дел,

– добавила она.

Как удалось мотивировать добровольцев

Екатерина Павличенко отметила, что во время набора очень много людей подали заявки и вызвались. Несмотря на это, отметила заместитель министра, добровольцев ожидал достаточно жесткий отбор. Речь как о проверке физической подготовки, так и о врачебной комиссии, психологическом тестировании, а также собеседовании.

Так что, отметила она, в Гвардию наступления не попали все, кто хотел пополнить ее ряды. Вместе с тем, она подтвердила, что основное требование к кандидатам было в их мотивации. Собственно, это было движущей силой, благодаря которой удалось набрать людей в бригады.