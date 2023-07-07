В інтерв'ю 24 Каналу заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко пояснила, чому Гвардію наступу сформували саме на базі МВС. За її словами, "ідея (створення ГН – 24 Канал) максимально проста та зрозуміла".

Читайте також Зробимо сюрприз для ворога, – у МВС розповіли, якою зброєю оснащена Гвардія наступу

Чому Гвардія наступу на базі МВС

Можу сказати вам, що ці силові і правоохоронні відомства (ЗСУ та МВС – 24 Канал) зараз – це сили безпеки оборони нашої держави. Це єдиний кулак,

– наголосила вона.

За словами заступниці міністра, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, інші відомства, по факту, впродовж 9 років "відстоюють і суверенітет, і відновлюють територіальну цілісність нашої держави".

"Наприклад, Маріуполь боронили, ми знаємо, що і Гвардія наступу, і Збройні сили, і прикордонники, і поліція, і Національна гвардія. І так само спільно вони діють на всіх ділянках фронту дружньо й ефективно", – додала вона.

За словами Катерини Павліченко, Збройні Сили України постійно посилюються "у плановому режимі". Якщо говорити про саму Гвардію наступу, то мовиться про формування підрозділів. Усі вони входять до структури Міністерства внутрішніх справ.

Водночас вона підкреслила, що до Гвардії наступу входять винятково добровольці. Мовиться про тих, хто має високу мотивацію посилити український наступ, а також звільнити території рідної країни від ворога.

А сама ідея створення Гвардії наступу зародилася ще за часів загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Тут варто зауважити, що ідея створення таких бригад Гвардії наступу народилася ще за часів міністра Дениса Монастирського. Проте слід додати, що вона якраз-таки формувалася і йшла як така ідея знизу, зокрема, з тих, хто хотів долучитися до підрозділів системи саме Міністерства внутрішніх справ,

– додала вона.

Як вдалося мотивувати добровольців

Катерина Павліченко зауважила, що під час набору дуже багато людей подали заявки та зголосилися. Попри це, наголосила заступниця міністра, на добровольців очікував достатньо жорсткий відбір. Мовиться як про перевірку фізичної підготовки, так і про лікарську комісію, психологічне тестування, а також співбесіди.

Тож, зазначила вона, до Гвардії наступу не потрапили всі, хто хотів поповнити її лави. Разом з тим вона підтвердила, що основна вимога до кандидатів була у їхній мотивації. Власне, це й було рушійною силою, завдяки якій вдалося набрати людей у бригади.