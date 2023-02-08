Людям дают возможность учиться, – боец ВСУ о преимуществах "Гвардии наступления"

Министерство внутренних дел создает "Гвардию наступления". Они формируют 8 дополнительных бригад, которые будут участвовать в освобождении оккупированных территорий.

Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и политтехнолог Петр Охотин. По его словам, решение о создании "Гвардии наступления" – очень уместно.

К теме Полковник ВСУ назвал перспективы "Гвардии наступления" в деоккупации Украины

Разумеется, сейчас не могут воевать только профессионалы, ведь нужного количества таких людей нет. А в рамках "Гвардии наступления" получится сформировать дополнительное количество вышколенных военных, которые помогут на фронте.

Думаю, что решение создать "Гвардию наступления" было продиктовано тем, что есть определенная школа, опыт. Этот опыт следует использовать. Людям дают возможность учиться,

– заметил Охотин.

Интересно – ВСУ ждут "штурмовую тень": смотрите видео

Поможет создать боеспособные подразделения

Как отметил Охотин, в новые подразделения набирают не только опытных военных, но и высокомотивированных добровольцев. Это сочетание позволит создать множество боеспособных подразделений.

По своему опыту знаю, когда руководитель на уровне командира отделения и выше имеет боевой опыт, это обычно очень положительно влияет на боевые качества подразделения. Ибо человек понимает, какие могут быть угрозы, какие запасы пищи нужно сделать и т.д.

– подчеркнул Охотин.

Очевидно, что российские оккупанты будут пытаться максимально дискредитировать "Гвардию наступления", как они это пытались делать, к примеру, с ТрО. Однако не нужно на это вестись.

В Украине формируют "Гвардию наступления": что известно