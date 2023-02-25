Первая страна Латинской Америки присоединилась к созданию спецтрибунала против России

Гватемала стала первой страной Латинской Америки, поддержавшей создание спецтрибунала за преступления агрессии страны-террористки. Также она вступит в Основную группу по созданию этого специального трибунала.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с его гватемальским коллегой Марио Адольфо Букаро Флоресом. Она прошла в Нью-Йорке.

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Гватемала – верный друг Украины

В ходе встречи министры обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности за ее преступления. Также Кулеба отметил, что Гватемала – верный друг Украины.

Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии. Гватемала станет первой страной Латинской Америки, которая войдет в Основную группу по созданию специального трибунала за преступления агрессии против Украины,

– говорится в сообщении.

Зеленский хочет приобщить страны Латинской Америки к "формуле мира"

24 февраля во время пресс-конференции в годовщину вторжения России Владимир Зеленский заявил, что хочет приобщить как можно больше государств к "формуле мира". Говорил он, в частности, и о странах Латинской Америки и Африки, а также упомянул Индию и Китай.

Я работаю с нашей командой и с партнерами Украины, чтобы присоединялись не только стратегические союзники, которые поддерживают с первых минут непровоцированной войны. Мы хотим, чтобы были представители разных континентов. Работаем, чтобы была Латинская Америка, были привлечены представители Африки,

– сказал Президент Украины.

Мирную инициативу поддержало 141 государство.