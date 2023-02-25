Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з його гватемальським колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Вона відбулася у Нью-Йорку.

До теми На майданчику ООН може буде створений спецтрибунал для Росії, – Зеленський

Гватемала – вірний друг України

Під час зустрічі міністри обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Також Кулеба наголосив на тому, що Гватемала – вірний друг України.

Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, в тому числі за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії проти України,

– йдеться в повідомленні.

Зеленський хоче долучити країни Латинської Америки до "формули миру"

24 лютого під час пресконференції у роковини вторгнення Росії Володимир Зеленський заявив, що хоче долучити якомога більше держав до "формули миру". Говорив він, зокрема, й про країни Латинської Америки та Африки, а також згадав Індію та Китай.

Я працюю з нашою командою і з партнерами України над тим, щоб долучалися не лише стратегічні союзники, які підтримують з перших хвилин неспровокованої війни. Ми хочемо, щоб були представники з різних континентів. Працюємо, щоб була Латинська Америка, були залучені представники Африки,

– сказав Президент України.

Наразі мирну ініціативу підтримала 141 держава.