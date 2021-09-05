В Гвинее – попытка госпереворота: повстанцы утверждают, что захватили президента страны

5 сентября 2021 , 17:02
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Источник:

Guineenews

В Гвинее, что на западе Африки, очевидцы сообщали о выстрелах. Впоследствии СМИ обнародовали фото и распространили информацию о том, что повстанцы захватили президента страны.

В Гвинее повстанцы арестовали президента страны. Также они заявили об отмене конституции.

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В Гвинее отменили конституцию и задержали президента

Издание сообщило, что из достоверных источников узнали о том, что президента Гвинеи арестовал спецназ во главе с командующим Мамаду Думбуей, который возглавляет подразделение.

Согласно тем же источникам, многие другие чиновники режима находятся в руках спецназа,
– рассказали источники.

Кроме того, свидетели утверждают – выстрелы будут слышны в элитном районе Конакри.


Президента страны повстанцы задержали и посадили в машину / Фото твітер Subodh Kumar

Повстанцы задержали президента страны: смотрите видео

Кроме этого, СМИ сообщили – лидер повстанцев в Гвинее заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.


Мамаду Думбуя, который вероятно стоит за захватом власти / Фото Jeune Afrique

Африканские СМИ написали, что за вероятной попыткой переворота в Гвинее стоит полковник спецназа Мамаду Думбуя, который в прошлом служил во французском иностранном легионе.

Обращение повстанцев: смотрите видео Guineematin

Предварительно известно, что власти Гвинеи подтвердили – повстанцы напали на президентскую резиденцию, но уверяют, что охрана президента отбила атаку.

Техника на улицах страны: смотрите видео

Что известно о захвате власти в Гвинее

  • 5 сентября в столице Гвинеи, что на западе Африки, произошла стрельба. У президентского дворца собрались военные и колонны бронемашин.
  • Власти ничего не комментировали, но СМИ предположили вероятность военного переворота.
  • Предварительно известно, что президент Гвинеи Альфа Конде находится в должности уже 3 срок, то есть с 2010 года. Третий раз его переизбрали на фоне протестов в стране.
  • Почву для долгого пребывания во власти он заложил в 2019 году, когда инициировал референдум.
  • В 2020 году граждане поддержали предложения, поэтому срок пребывания на посту президента продлили, а для Конде – отменили ограничения на переизбрание.
Автор: Діана Квасневська