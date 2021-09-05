В Гвинее – попытка госпереворота: повстанцы утверждают, что захватили президента страны
Источник:Guineenews
В Гвинее, что на западе Африки, очевидцы сообщали о выстрелах. Впоследствии СМИ обнародовали фото и распространили информацию о том, что повстанцы захватили президента страны.
В Гвинее повстанцы арестовали президента страны. Также они заявили об отмене конституции.
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В Гвинее отменили конституцию и задержали президента
Издание сообщило, что из достоверных источников узнали о том, что президента Гвинеи арестовал спецназ во главе с командующим Мамаду Думбуей, который возглавляет подразделение.
Согласно тем же источникам, многие другие чиновники режима находятся в руках спецназа,
– рассказали источники.
Кроме того, свидетели утверждают – выстрелы будут слышны в элитном районе Конакри.
Президента страны повстанцы задержали и посадили в машину / Фото твітер Subodh Kumar
Повстанцы задержали президента страны: смотрите видео
Кроме этого, СМИ сообщили – лидер повстанцев в Гвинее заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.
Мамаду Думбуя, который вероятно стоит за захватом власти / Фото Jeune Afrique
Африканские СМИ написали, что за вероятной попыткой переворота в Гвинее стоит полковник спецназа Мамаду Думбуя, который в прошлом служил во французском иностранном легионе.
Обращение повстанцев: смотрите видео Guineematin
Предварительно известно, что власти Гвинеи подтвердили – повстанцы напали на президентскую резиденцию, но уверяют, что охрана президента отбила атаку.
Техника на улицах страны: смотрите видео
Что известно о захвате власти в Гвинее
- 5 сентября в столице Гвинеи, что на западе Африки, произошла стрельба. У президентского дворца собрались военные и колонны бронемашин.
- Власти ничего не комментировали, но СМИ предположили вероятность военного переворота.
- Предварительно известно, что президент Гвинеи Альфа Конде находится в должности уже 3 срок, то есть с 2010 года. Третий раз его переизбрали на фоне протестов в стране.
- Почву для долгого пребывания во власти он заложил в 2019 году, когда инициировал референдум.
- В 2020 году граждане поддержали предложения, поэтому срок пребывания на посту президента продлили, а для Конде – отменили ограничения на переизбрание.