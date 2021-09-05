В Гвинее – попытка госпереворота: повстанцы утверждают, что захватили президента страны

В Гвинее, что на западе Африки, очевидцы сообщали о выстрелах. Впоследствии СМИ обнародовали фото и распространили информацию о том, что повстанцы захватили президента страны.

В Гвинее повстанцы арестовали президента страны. Также они заявили об отмене конституции.

К теме Военная техника, взрывы и стрельба: в столице Гвинеи попытка государственного переворота, – СМИ

В Гвинее отменили конституцию и задержали президента

Издание сообщило, что из достоверных источников узнали о том, что президента Гвинеи арестовал спецназ во главе с командующим Мамаду Думбуей, который возглавляет подразделение.

Согласно тем же источникам, многие другие чиновники режима находятся в руках спецназа,

– рассказали источники.

Кроме того, свидетели утверждают – выстрелы будут слышны в элитном районе Конакри.



Президента страны повстанцы задержали и посадили в машину / Фото твітер Subodh Kumar

Повстанцы задержали президента страны: смотрите видео

Кроме этого, СМИ сообщили – лидер повстанцев в Гвинее заявил в видеообращении о роспуске правительства, отмене конституции и закрытии границ страны.



Мамаду Думбуя, который вероятно стоит за захватом власти / Фото Jeune Afrique

Африканские СМИ написали, что за вероятной попыткой переворота в Гвинее стоит полковник спецназа Мамаду Думбуя, который в прошлом служил во французском иностранном легионе.

Обращение повстанцев: смотрите видео Guineematin

Предварительно известно, что власти Гвинеи подтвердили – повстанцы напали на президентскую резиденцию, но уверяют, что охрана президента отбила атаку.

Техника на улицах страны: смотрите видео

Что известно о захвате власти в Гвинее