У Гвінеї повстанці арештували президента країни. Також вони заявили про скасування конституції.
До теми Військова техніка, вибухи та стрілянина: у столиці Гвінеї спроба державного перевороту, – ЗМІ
У Гвінеї відмінили конституцію та затримали президента
Видання повідомило, що з достовірних джерел дізнались про те, що президента Гвінеї арештував спецназ на чолі з командувачем Мамаді Думбуєю, який очолює підрозділ.
Згідно з тими ж джерелами, багато інших чиновників режиму перебувають в руках спецназу,
– розповіли джерела.
Крім того, свідки стверджують – постріли будуть чути в елітному районі Конакри.
Президента країни повстанці затримали та посадили в машину / Фото "РИА Новости"
Повстанці затримали президента країни: дивіться відео "РИА Новости"
Окрім цього, ЗМІ повідомили – лідер повстанців в Гвінеї заявив у відеозверненні про розпуск уряду, скасування конституції і закриття кордонів країни.
Мамада Думбуй, який ймовірно стоїть за захопленням влади / Фото "РИА Новости"
Африканські ЗМІ написали, що за ймовірною спробою перевороту в Гвінеї стоїть полковник спецназу Мамаду Думбуя, який у минулому служив у французькому іноземному легіоні.
Звернення постанців: дивіться відео Guineematin
Попередньо відомо, що влада Гвінеї підтвердила – повстанці напали на президентську резиденцію, але запевняють, що охорона президента відбила атаку.
Техніка на вулицях країни: дивіться відео
Що відомо про захоплення влади у Гвінеї
- 5 вересня у столиці Гвінеї, що на заході Африки, відбулась стрілянина. Біля президентського палацу зібрались військові та колони бронемашин.
- Влада нічого не коментувала, але ЗМІ припустили ймовірність військового перевороту.
- Попередньо відомо, що президент Гвінеї Альфа Конде перебуває на посаді вже 3 термін, тобто з 2010 року. Третій раз його переобрали на тлі протестів у державі.
- Підґрунтя для довгого перебування у владі він заклав у 2019 році, коли ініціював референдум.
- У 2020 році громадяни підтримали пропозиції, тож термін перебування на посаді президента прожовжили, а для Конде – скасували обмеження на переобрання.