Впервые за 27 лет родился ребенок: в маленькое село в Винницкой области возвращается жизнь

В селе в Винницкой области, в котором фактически не осталось молодежи, недавно родился ребенок. Родители выбрали полуразрушенное село по советам знакомых. Хотя населенный пункт не имеет необходимой инфраструктуры, жители довольны тем, что имеют.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне. В некогда ярком селе Гвоздов проживает 19 человек.

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Новая жизнь в старом селе в Винницкой области

В селе Гвоздов полтора месяца назад родился мальчик. Такое событие произошло впервые за 27 лет. Все из-за того, что из села выезжает молодежь, а жить остаются в основном старшие люди. Местные власти верят, что село может ожить снова. Об этом журналистам рассказала заместитель Немировского городского головы Лариса Кушко.

У нас пополнение за последние 27 лет, поэтому село не вымирает, а оживает. На базе Гвоздова работает благотворительный фонд ОО "Ноев Ковчег", много людей туда приезжает. Мы верим, что село оживет,

– отметила она.

Молодые родители переехали в село 5 лет назад из Умани. Гвоздов Родители 1,5-месячного Гавриила переехали в Гвоздов 5 лет назад из Умани, что в Черкасской области. Мама мальчика Мария Бевз говорит, что в Винницкой области семья смогла найти покой, их радует природа. А недавно здесь же семья пополнилась – у супругов родился сын. Мария надеется, что когда-то в селе родятся еще дети и оно будет процветать.

"По всей Украине искали село, где нет домов. Нам посоветовали Гвоздов. Сказали, что будем здесь счастливы. И оно действительно так. Не хотим обратно в город, об этом речи не идет", – рассказала женщина.

Многие дома в селе Гвоздов заброшены и разрушены. До Винницы – 63 километра. Александр Бартош, который здесь живет, рассказал, что во времена его детства в Гвоздове было значительно больше людей. Сейчас же за день на улицах можно совсем не встретить людей.

Житель рассказал, что в селе, к сожалению, нет школы, детсада, больницы и, даже, медпункта. Но здесь очень красивая природа – есть река и спокойствие.

Самой старшей жительницей Гвоздова является Оксана Ивановна Бенейдик, которой 85 лет. Бабушка когда-то работала швеей и помогала на ферме. Сейчас живет сама, соседи помогают ей по хозяйству. помогают соседи.

Плохо, что у нас мало людей. Надо, чтобы был какой-то магазинчик, чтобы пошли какую-то продукцию купили. Нам далеко, а больница - надо в Немиров ехать. Если заболею - надо скорую вызывать. Но мне уже 85 лет, зачем мне уже скорая,

– сказала Оксана.

В общем люди привыкли к своей спокойной рутине и на самом деле совсем не стремятся жить в большем населенном пункте. Для них и здесь есть утешение – люди разводят пчел, кур и держат собак, чтобы отпугивали лис.