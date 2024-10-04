В полиции ответили, есть ли новый смертельный флешмоб из соцсетей в Украине

По миру распространяется так называемый хаффинг, хроминг или хромирование – смертельный тренд с токсичными веществами. Подростки увлекаются им через соцсети, поэтому полиция ответила, коснулось ли это Украины.

У полиции выложили советы для родителей. Ранее хирурги рассказали, как оперировали 8-летнего мальчика, который запихнул в себя проволоку и элемент лего, посмотрев тик-ток.

Смотрите также Стало известно, директора какого интерната на Львовщине подозревают в изнасиловании детей

Есть ли хаффинг в Украине

Информация об опасном тренде "хаффинг" среди детей в Украине не соответствует действительности. Такой челлендж, который называют также хромированием и хромингом, предусматривает вдыхание токсичных паров бытовых средств: лака для ногтей, маркеров, аэрозолей и других бытовых веществ (...) В Украине подразделениями Национальной полиции случаи хроминга не зафиксированы, и в украинском сегменте интернета рост популярности этого челленджа не зафиксирован,

– сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что сообщения о хаффинге в украинских СМИ основаны на случаях за рубежом. Впрочем, опасное поведение молодежи вызывает серьезные последствия для здоровья, включая поражение мозга, сердца, легких, почек и других органов, также может привести к зависимости и даже смерти.

Советы родителям от полицейских, которые помогут предотвратить хаффинг среди подростков:

Общайтесь с детьми, будьте для них друзьями. Поговорите с ними и объясните, насколько опасны для здоровья такие тренды.

Интересуйтесь тем, что смотрят дети.

Будьте на связи, будьте доступны для обращений и переживаний ребенка, поощряйте его делиться своими мыслями и вопросами.

Проверяйте источники информации. Не доверяйте всему, что видите в интернете. Научите детей критически относиться к распространяемой информации. Всегда проверяйте факты из надежных источников, прежде чем распространять их.

Внимание! Дмитрий Лубинец также призвал родителей быть бдительными и сознательно относиться к киберугрозам. Он обратился в полицию, чтобы предотвратить распространение хаффинга.