Во Всемирный день борьбы против рака: умер президент Намибии, который лечился от онкологии
Источник:Barron's
Хаге Готфрид Гейнгоб умер утром 4 февраля в больнице. Ему было 82 года. В январе в канцелярии президента Намибии сообщили, что у политика диагностировали рак.
Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер рано в воскресенье в больнице в Виндгуке, сообщили в его офисе. Ему было 82 года.
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Президент Намибии умер 4 февраля
Это уже второй президентский срок Гейнгоба. Также он был первым премьером Намибии после обретения независимости.
В прошлом месяце президент сообщил, что лечился от рака.
С глубокой печалью и сожалением сообщаю вам, что сегодня умер наш любимый доктор Хаге Г. Гейнгоб, президент Республики Намибия,
– говорится в заявлении, подписанном исполняющим обязанности президента Нанголо Мбумбой.
Также отметили, что рядом с президентом была его жена и дети.
"Намибийская нация потеряла выдающегося слугу народа, икону освободительной борьбы, главного архитектора нашей конституции и столп намибийского дома", – сказал Мбумба.
В канцелярии сообщили, что биопсия после обычного медицинского осмотра в январе обнаружила раковые клетки.
Коротко, что известно о Гейнгобе
- Хаге Гейнгоб родился в селе на севере Намибии в 1941 году.
- Он был первым президентом южноафриканской страны за пределами этнической группы овамбо, которая составляет более чем половина населения страны.
- В свои ранние годы активно выступал против режима апартеида в Южной Африке, который в то время царил в Намибии, а в 1964 году его назначили представителем освободительного движения СВАПО в ООН.
- Хаге Гейнгоб был премьер-министром Намибии, который дольше всех занимал должность, и третьим президентом.
- Впервые избран президентом в 2014 году.
- В 2013 году политик перенес операцию на головном мозге, а в прошлом году ему сделали операцию на аорте.
- До самой смерти он проходил лечение в больнице Леди Похамба в Виндгуке.
- К слову, в 2024 году в Намибии должны пройти выборы президента и национального собрания. Мбумба отметил, что правительство выполняет все необходимые государственные мероприятия, подготовку и другие протоколы. Добавил, что кабинет министров немедленно соберется для принятия необходимых государственных мер.