"Хай тіла ворогів в землю ляжуть": пограничник написал патриотическое стихотворение на передовой
Источник:фейсбук Сергея Дайнеко
Глава Государственной пограничной службы Украины опубликовал патриотическое стихотворение одного из пограничников, который сейчас находится на передовой.
На странице в фейсбук Сергей Дейнеко опубликовал чрезвычайно патриотическое стихотворение пограничника, позывной которого – "Кальмар". Парень красноречиво описал военные действия в поэзии.
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В последних строках своего стихотворения пограничник рассказал, что наши Вооруженные Силы Украины, пограничники, ТРО, а также все добровольцы защищают невероятную и неповторимую Украну от захватнических рук оккупантов.
Текст стихотворения:
Не пробачу вам сльози дитячі
І біду, що в країну прийшла
Що орда безсердечна й незряча
За собою в наш край принесла
Що випалює полум'ям клятим
Мирні села й прекрасні міста
Всюди бомбами й градами гатить
Там де діти повинні зростать
Тож затям собі клятий ти, враже,
Будем нищить тебе без жалю
Хай тіла ворогів в землю ляжуть
Щедро кров'ю збагатять ріллю
Рідну землю своєї країни
Синє небо, безкраї поля
Чорне море і острів Зміїнний
Ми бороним ціною життя!
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