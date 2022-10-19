Украинские военные успешно применяют HIMARS

Об этом сообщил генеральный директор компании Джим Тайклет. Следовательно, Lockheed планирует инвестировать 65 миллионов долларов для ускорения работы подрядчиков по производству HIMARS.

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Компания Lockheed Martin наращивает производство высокомобильной артиллерийской ракетной системы на фоне успеха украинских военных в использовании системы для отражения российских сил за последние несколько месяцев,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что компания планирует увеличить производство HIMARS с 60 до 96 единиц в год и уже приняла меры по ускорению производства новых пусковых установок в ожидании еще более высокого спроса.

Компания уже наращивает мощности

Тайклет сообщил, что уже сейчас компания модернизирует предприятие в штате Арканзас, а также обучает сотрудников для работы сразу с несколькими высокотехнологичными линиями.

Представители компании ранее заявляли, что производство некоторых систем вооружения уже выросло с начала года. При этом годовой объем производства HIMARS с начала полномасштабного вторжения России в Украину увеличился примерно с 48 до 60.

Сколько HIMARS получила Украина

Украина уже получила несколько десятков систем РСЗО трех видов (M142 HIMARS, M270, Mars II). 11 октября перед самым "Рамштайном" в Украину прибыли дополнительные 4 системы HIMARS.

В новый пакет безопасности помощи украинцам вошли боеприпасы для системы HIMARS.

Украинские власти неоднократно отмечали, что для победы над агрессором нам нужно больше HIMARS. В частности, в новую американскую помощь, размером 1,1 миллиарда долларов, входят 18 HIMARS.

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