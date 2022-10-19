Українські військові успішно застосовують HIMARS

Про це повідомив генеральний директор компанії Джим Тайклет. Відтак, Lockheed планує інвестувати 65 мільйонів доларів для прискорення роботи підрядників із виробництва HIMARS.

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Компанія Lockheed Martin нарощує виробництво високомобільної артилерійської ракетної системи на тлі успіху українських військових у використанні системи для відбиття російських сил упродовж останніх кількох місяців,

– йдеться у повідомленні.

Зазначають, що компанія планує збільшити виробництво HIMARS із 60 до 96 одиниць на рік і вже вжила заходів для прискорення виробництва нових пускових установок в очікуванні ще вищого попиту.

Компанія уже нарощує потужності

Тайклет повідомив, що вже зараз компанія модернізує підприємство у штаті Арканзас, а також навчає співробітників для роботи одразу з кількома високотехнологічними лініями.

Представники компанії раніше заявляли, що виробництво деяких систем озброєння вже зросло з початку року. При цьому річний обсяг виробництва HIMARS з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну збільшився приблизно з 48 до 60.

Скільки HIMARS отримала Україна

Україна вже отримала кілька десятків систем РСЗВ трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). 11 жовтня перед самим "Рамштайном" до України прибули додаткові 4 системи HIMARS.

До нового пакету безпекової допомоги українцям увійшли боєприпаси для системи HIMARS.

Українська влада неодноразово наголошувала, що для перемоги над агресором нам потрібно більше HIMARS. Зокрема, до нової американської допомоги, розміром 1,1 мільярда доларів, входять 18 HIMARS.

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