"Хайп" и "ложь": министр энергетики ответил на слухи о возвращении отключений света
В среду, 13 ноября, в Украине ввели временные ограничения подачи электричества для бизнеса и промышленности. По словам министра энергетики Германа Галущенко, называть это "возвращением отключений" неправильно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.
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Галущенко опроверг возвращение отключений
Никакие отключения не вернулись. Это временное явление. К сожалению, объекты генерации, которые восстановлены, могут ломаться. Это и произошло. Все эти поломки будут устранены и ситуация нормализуется,
– сообщил он.
Также Галущенко отметил, что в Украину существенно упал импорт электроэнергии – по состоянию на 13 ноября он составил около 100 МВт.
Чиновник напомнил, что министерство разработало отдельный механизм для бизнеса, по которому при импорте 80% электроэнергии остальные бесперебойно предоставляет Украина. Однако предприятия им не пользуются и используют внутреннюю генерацию.
"Ничего драматического в системе не произошло, весь этот "хайп" и крики вокруг того, что все вернулось – ложь. Призываю доверять официальным источникам", – подчеркнул министр энергетики.