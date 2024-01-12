29-летний хакер из Николаева похитил более 75 миллионов из ведущей мировой компании

Киберполиция разоблачила 29-летнего жителя Николаева. Украинский хакер с 2021 года заражал сервер одной из крупнейших мировых компаний в сфере электронной коммерции.

Далее он создал компьютерный вирус-майнер. С его помощью фигурант украл почти два миллиона долларов США в криптовалюте, что в эквиваленте равняется ориентировочно более 75 миллионов гривен.

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Что известно о разоблачении хакера из Николаева

Житель Николаева инфицировал серверы известной американской компании вирусом-майнером,

– рассказали в киберполиции.

Его разоблачили наша полиция вместе с Офисом генпрокурора и коллегами из Европола. Оказалось, что 29-летний хакер:

еще с 2021 года заражал сервера одной из крупнейших мировых компаний в сфере электронной коммерции: сначала "сломал" 1500 аккаунтов дочерней компании, далее – применил разработанное программное обеспечение автоматического подбора паролей – так называемый "брутфорс";

с помощью скомпрометированных аккаунтов хакер получил доступ к управлению сервисом;

в дальнейшем – создал компьютерный вирус-майнер для добычи криптовалюты, которым тайно инфицировал серверное оборудование компании. Чтобы обеспечить работу вредоносного программного обеспечения, создал более миллиона виртуальных компьютеров.

Установлено, что за более чем 2 года преступной деятельности мужчина вывел на подконтрольные электронные кошельки почти 2 миллиона долларов в криптовалюте, что в эквиваленте составляет более 75 миллионов гривен,

– рассказали в полиции.

Они провели обыски в помещениях фигуранта дела и изъяли:

компьютерную технику,

банковские и сим-карты,

электронные носители информации,

другие подтверждения противоправной деятельности.

Наши правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Если вина по этой статье будет доказана, то фигуранту грозит лишение свободы на 10 – 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Полиция проводит следственные действия, чтобы установить возможных подельников фигуранта и его причастности к хакерским группировкам пророссийского характера.

Хакеры похитили из крипторынка почти 2 миллиарда долларов

Исследование Immunefi установило, что в течение 2023 года участники рынка криптовалют потеряли из-за атаки разных хакеров 1,8 миллиарда долларов .

. Кстати, самые большие потери зафиксировали всего два проекта: Mixin Network, DeFi-протокол Euler Finance. Это ориентировочно одна пятая всех средств.

Следует заметить, что сумма похищенных средств уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущим годом, когда мошенники украли около 4 миллиардов долларов.

Правоохранители сообщили, что в Нидерландах Европол создал специальную рабочую группу и VCP (виртуальный командный пункт) для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины. Европол помог заблокировать электронные кошельки фигуранта с имеющимися на них активами.