29-летний хакер из Николаева похитил более 75 миллионов из ведущей мировой компании
Источник:Киберполиция
Киберполиция разоблачила 29-летнего жителя Николаева. Украинский хакер с 2021 года заражал сервер одной из крупнейших мировых компаний в сфере электронной коммерции.
Далее он создал компьютерный вирус-майнер. С его помощью фигурант украл почти два миллиона долларов США в криптовалюте, что в эквиваленте равняется ориентировочно более 75 миллионов гривен.
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Что известно о разоблачении хакера из Николаева
Житель Николаева инфицировал серверы известной американской компании вирусом-майнером,
– рассказали в киберполиции.
Его разоблачили наша полиция вместе с Офисом генпрокурора и коллегами из Европола. Оказалось, что 29-летний хакер:
- еще с 2021 года заражал сервера одной из крупнейших мировых компаний в сфере электронной коммерции: сначала "сломал" 1500 аккаунтов дочерней компании, далее – применил разработанное программное обеспечение автоматического подбора паролей – так называемый "брутфорс";
- с помощью скомпрометированных аккаунтов хакер получил доступ к управлению сервисом;
- в дальнейшем – создал компьютерный вирус-майнер для добычи криптовалюты, которым тайно инфицировал серверное оборудование компании. Чтобы обеспечить работу вредоносного программного обеспечения, создал более миллиона виртуальных компьютеров.
Установлено, что за более чем 2 года преступной деятельности мужчина вывел на подконтрольные электронные кошельки почти 2 миллиона долларов в криптовалюте, что в эквиваленте составляет более 75 миллионов гривен,
– рассказали в полиции.
Они провели обыски в помещениях фигуранта дела и изъяли:
- компьютерную технику,
- банковские и сим-карты,
- электронные носители информации,
- другие подтверждения противоправной деятельности.
Наши правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Если вина по этой статье будет доказана, то фигуранту грозит лишение свободы на 10 – 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.
Полиция проводит следственные действия, чтобы установить возможных подельников фигуранта и его причастности к хакерским группировкам пророссийского характера.Обратите внимание! Правоохранители сообщили, что в Нидерландах Европол создал специальную рабочую группу и VCP (виртуальный командный пункт) для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины. Европол помог заблокировать электронные кошельки фигуранта с имеющимися на них активами.
Хакеры похитили из крипторынка почти 2 миллиарда долларов
- Исследование Immunefi установило, что в течение 2023 года участники рынка криптовалют потеряли из-за атаки разных хакеров 1,8 миллиарда долларов.
- Кстати, самые большие потери зафиксировали всего два проекта: Mixin Network, DeFi-протокол Euler Finance. Это ориентировочно одна пятая всех средств.
- Следует заметить, что сумма похищенных средств уменьшилась вдвое по сравнению с предыдущим годом, когда мошенники украли около 4 миллиардов долларов.