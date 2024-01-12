Далі він створив комп'ютерний вірус-майнер. З його допомогою фігурант вкрав майже два мільйони доларів США у криптовалюті, що в еквіваленті дорівнює орієнтовно понад 75 мільйонів гривень.

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Що відомо про викриття хакера з Миколаєва

Мешканець Миколаєва інфікував сервери відомої американської компанії вірусом-майнером,

– розповіли у кіберполіції.

Його викрили наша поліція разом з Офісом генпрокурора та колегами з Європолу. Виявилось, що 29-річний хакер:

ще з 2021 року заражав сервера однієї з найбільших світових компаній у сфері електронної комерції: спочатку "зламав" 1500 облікових записів дочірньої компанії, далі – застосував розроблене програмне забезпечення автоматичного підбору паролів – так званий "брутфорс";

з допомогою скомпрометованих облікових записів хакер отримав доступ до управління сервісом;

надалі – створив комп'ютерний вірус-майнер для видобутку криптовалюти, яким таємно інфікував серверне обладнання компанії. Щоб забезпечити роботу шкідливого програмного забезпечення створив понад мільйон віртуальних комп'ютерів.

Встановлено, що за понад 2 роки злочинної діяльності чоловік вивів на підконтрольні електронні гаманці майже 2 мільйони доларів у криптовалюті, що в еквіваленті становить понад 75 мільйонів гривень,

– розповіли у поліції.

Вони провели обшуки у приміщеннях фігуранта справи та вилучили:

комп'ютерну техніку,

банківські та сім-картки,

електронні носії інформації,

інші докази протиправної діяльності.

Наші правоохоронці вже відкрили кримінальну справу за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Якщо провину за цією статтею доведуть, то фігуранту загрожує позбавлення волі на 10 – 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Поліція проводить слідчі дії, щоб встановити можливих спільників фігуранта та його причетності до хакерських угруповань проросійського характеру.

Зверніть увагу! Правоохоронці повідомили, що у Нідерландах Європол створив спеціальну робочу групу та VCP (віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України. Європол допоміг заблокувати електронні гаманці фігуранта з наявними на них активами.

Хакери викрали з крипторинку майже 2 мільярди доларів