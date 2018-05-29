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Хакерам удалось обойти защиту обновленной прошивки PlayStation 4

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Хакерам удалось обойти защиту обновленной прошивки PlayStation 4
Хакерам удалось обойти защиту обновленной прошивки PlayStation 4 / Фото из свободных источников

Недавно хакерам удалось "взломать" PlayStation 4. Не смотря на все попытки японской корпорации повысить безопасность своих устройств, умельцам удалось покорить актуальную прошивку консоли – 5.05.

Об этом сообщает henerdmag.

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Весь взлом условно делится на две части: во-первых, хакерам нужно обнаружить лазейку в программном обеспечении, что позволяет запустить фрагмент "опасного" кода. Во-вторых, запустив код, нужно найти способ заставить приставку перейти в ложный состояние, которое поднимет права доступа кода к "железу" – то есть запустить эксплойт с системными правами.

В феврале нашелся способ осуществить такую атаку на прошивке 4.55. Тогда пара хакеров объединила свои наработки для двух различных версий (4.55 и 5.05). Эксплойт под названием bpf, по словам создателей, не оставил систему без защиты от пиратства и не запускал "сторонние приложения" – он просто давал возможность выполнять код с повышенными правами. Радоваться, таким образом, было нечему. Кроме того, приставки с 4.55 найти не так легко да и большая часть игр требует актуальной версии ОС.

Для PlayStation 4, впрочем, недавно вышла прошивка 5.55, так что конфронтация Sony и хакеров, вероятно, никогда не завершится. Пока некоторые геймеры изучают неофициальные инструкции по "отката" к старым версиям программного обеспечения, кодеры наверняка уже взялись за изучение актуального программного обеспечения, а сотрудники японской корпорации – за латание дыр.

Теги: Техно Гаджеты хакеры Хакерская атака Sony Игры
Источник: 24 Канал
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