Оккупанты сломали телеканал "Дом" и там раздавался гимн России: уже отреагировали власти и СБУ

Хакеры оккупантов 1 июля совершили атаку на сайт с эфиром телеканала "Дом". Там некоторое время раздавался гимн России и демонстрировался их флаг. Однако это не задело другие ресурсы, на которых идет трансляция.

То есть не было перебоев на других цифровых платформах и аналоговом вещании. 24 канал обратился за комментарием об атаке к основателям телеканала "Дом" – ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которое подчиняется Минкульту.

Недавно Удалось уничтожить российскую сеть ботов, инфицировавшую миллионы устройств по всему миру, – США

Атакой на "Дом" занялись спецслужбы

Представители власти подчеркнули, что серия кибератак в течение нескольких суток является частью войны, которую ведет Россия. Агрессор пытается сделать все, чтобы победить войну даже посредством информационного влияния.

Сейчас делом уже занимается СБУ, где пытаются установить, откуда именно была совершена атака. Также продолжаются другие следственные действия. Следует заметить, что, скорее всего, к атаке причастны спецслужбы нашего врага.

Кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны.

– сказали в СБУ.

В МПИУ отметили, что блокированием работой телеканала, Россия в очередной раз нарушает права человека на свободу высказываний. Представители госпредприятия уверены, что таким образом агрессор пытается забрать право на получение необходимой информации о положении вещей в обществах, страдающих авторитаризмом, диктатурой и насилием со стороны государственного аппарата.

Для кого работает "Дом"

В сети указывают, что ответственность за удар по телеканалу взяла на себя организация XakNet Team. Это группа хакеров, которая была создана в ответ на войну, которую объявило России хакерское сообщество Anonymous

Телеканал был создан для вещания на временно оккупированных территориях нашего государства еще в 2020 году. Однако сейчас его покрытие распространяется на 60 стран мира, в которые входит и Россия. Несмотря на атаку, телеканал продолжает спутниковое вещание внутри страны-агрессора.

В последние месяцы есть значительный рост российской аудитории, который фиксируется не только в диджитал-платформах. Также граждане России в формах обратной связи указывают, что рассматривают украинское вещание на русском языке как надежный источник новостей и другой информации. Это существенно ослабляет влияние пропаганды преступного режима Кремля.

Сейчас на базе телеканала транслируется телемарафон "FreeДОМ", к которому привлечены несколько крупнейших телеканалов Украины:

"Украина 24";

"1+1 медиа";

"Starlight новости";

"Интер Медиа Групп".

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