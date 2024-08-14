Российские хакеры атакуют критиков Кремля во всем мире

Хакеры, деятельность которых связывают с российской разведкой, атакуют критиков Кремля по всему миру. Делают они это с помощью фишинговых электронных писем.

Это стало известно из отчета организаций в сфере кибербезопасности Access Now и Citizen Lab. По словам исследователей, фишинговая компания является частью широкомасштабной шпионской операции в Интернете.

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Кого атаковали российские хакеры

Интересно то, что это происходит в тот момент, когда США тщательно следят за компьютерными сетями, чтобы предотвратить кибератаки против президентских выборов 2024 года.

По данным из отчета, электронные почты начали взламывать примерно в 2022 году. Атаки были направлены на известных российских активистов в изгнании, аналитических центров США и политиков, ученых, сотрудников некоммерческих организаций США и ЕС, а также медиа.

В то же время исследователи отметили, что некоторые из жертв находились в России, они добавили, что их могли специально отобрать, чтобы попытаться получить доступ к более широким сетям контактов.

В Citizen Lab заявили, что за атаками может стоять известная хакерская организация Cold River, которую связывают с ФСБ. Также, вероятно, атаки наносила организация Coldwastrel, которая также помогает российской разведке.

Ранее Россия отрицала обвинения в хакерских атаках во время прошлых инцидентов, связанных с Cold River. Исследователи отметили, что одной из жертв хакерской атаки стал бывший посол США в Украине.