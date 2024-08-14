Це стало відомо зі звіту організацій у сфері кібербезпеки Access Now та Citizen Lab. За словами дослідників, фішингова компанія є частиною широкомасштабної шпигунської операції в Інтернеті.

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Кого атакували російські хакери

Цікавим є те, що це відбувається у той момент, коли США ретельно стежать за комп’ютерними мережами, щоб запобігти кібератакам проти президентських виборів 2024 року.

За даними зі звіту, електронні пошти почали зламувати приблизно у 2022 році. Атаки були спрямовані на відомих російських активістів у вигнанні, аналітичних центрів США та політиків, науковців, співробітників некомерційних організацій США та ЄС, а також медіа.

Водночас дослідники зауважили, що деякі з жертв перебували у Росії, вони додали, що їх могли спеціально відібрати, щоб спробувати отримати доступ до ширших мереж контактів.

У Citizen Lab заявили, що за атаками може стояти відома хакерська організація Cold River, яку пов'язують із ФСБ. Також, ймовірно, атаки завдавала організація Coldwastrel, яка також допомагає російській розвідці.

Раніше Росія заперечувала звинувачення у хакерських атаках під час минулих інцидентів, пов’язаних із Cold River. Дослідники зауважили, що однією з жертв хакерської атаки став колишній посол США в Україні.