Атаки хакеров не прекращаются: 24 Канал обеспечил вещание с другого спутника

Накануне хакеры с территории России пытались взломать телевизионный эфир 24 Канала через спутник, однако наши специалисты оперативно восстановили сигнал. Атаки продолжаются и сегодня, поэтому наш канал обеспечил вещание из другого спутника.

Российские хакеры второй день подряд атакуют спутник AMOS, с борта которого ведут трансляцию многие украинские телеканалы, в том числе и 24 Канал. Как атакуют сигнал и что нужно знать нашим зрителям – читайте ниже.

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Как хакеры атакуют сигнал со спутника

Российские хакеры "поднимают" в десять раз более мощный сигнал со своей территории (ориентировочная точка, откуда мешают сигналу – возле Зеленограда, Московская область).

Украинская компания-оператор коммуникаций делает все возможное, чтобы избежать или побороть вредоносный сигнал из России. Но, с технической точки зрения, это достаточно сложная задача.

И все же – 24 Канал был и остается несокрушимым. Именно поэтому, предполагая возможные провокации, мы обеспечили трансляцию сигнала еще и с другого спутника – ASTRA 5*E, куда руки россиян не могут дотянуться.

Информация для наших зрителей

У кого единственным возможным типом приема 24 Канала является спутник, рекомендуем немедленно настроить прием с этого спутника – ASTRA 5*E.

Прием программ 24 канала из всех других типов доставки сигнала (DVB-T2, OTT сервисы MEGOGO, KyivStar TV, Sweet TV, Divan TV Volia OTT и во всех кабельных сетях страны) остается неизменно качественным и достоверным.

Мы были и остаемся с вами! Никакие россияне не сломят нашу волю и стремление к победе!

Обращаемся также к операторам кабельного телевидения – если вы до сих пор брали сигнал для последующей ретрансляции канала со спутника AMOS, просим немедленно перестроить приемники на спутник ASTRA.

Что известно об атаке хакеров: коротко