Російські хакери другий день поспіль атакують супутник AMOS, з борта якого ведуть трансляцію багато українських телеканалів, зокрема і 24 Канал. Як атакують сигнал та що треба знати нашим глядачам – читайте нижче.
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Як хакери атакують сигнал з супутника
Російські хакери "піднімають" в десять разів потужніший сигнал зі своєї території (орієнтовна точка, звідки заважають сигналу – біля Зеленограда, Московська область).
Українська компанія-оператор комунікацій робить все можливе, аби уникнути чи побороти шкідливий сигнал з Росії. Але, з технічної точки зору, це доволі складна задача.
Та все ж – 24 Канал був та залишається незламним. Саме тому, передбачаючи можливі провокації, ми забезпечили трансляцію сигналу ще й з іншого супутника – ASTRA 5*E, куди руки росіян не можуть дотягнутися.
Інформація для наших глядачів
У кого єдиним можливим типом прийому 24 Каналу є супутник, радимо негайно налаштувати прийом із цього супутника – ASTRA 5*E.
Прийом програм 24 Каналу з усіх інших типів доставки сигналу (DVB-T2, OTT сервіси MEGOGO, KyivStar TV, Sweet TV, Divan TV Volia OTT та в усіх кабельних мережах країни) залишається незмінно якісним і достовірним!
Звертаємося також до операторів кабельного телебачення – якщо ви і досі забирали сигнал для подальшої ретрансляції каналу з супутника AMOS, просимо негайно перелаштувати приймачі на супутник ASTRA.
Що відомо про атаку хакерів: коротко
- 6 лютого хакери намагалися зламати наш телевізійний ефір. Атаки зазнала супутникова станція, яка передає сигнал 24 Каналу на борт супутника AMOS.
- Хакери на кілька хвилин запустили російську ІПСО в нашому ефірі – показували фейкове звернення Володимира Зеленського.
- Втім, плани росіян вчергове провалилися. Команді 24 Каналу вдалося швидко відновити мовлення.