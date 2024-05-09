Вражеская пропаганда довольно предсказуемо сунула нос в украинские медиа со своим парадом на Красной площади. Поэтому они атаковали транспондер Astra, где вещают украинские телеканалы, чтобы транслировать свой парад на всю Украину.

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Российский парад влез на украинские каналы

В сети, в частности, и телеграм-каналах, появляется все больше видео с вражеским парадом на украинских экранах. Россияне подменили сигнал каналов на свое "победобесие". Информацию о хакерской атаке подтвердили и в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания.

По данным издания, известно, что украинские провайдеры переходят на IPTV сигнал, специалисты работают над отражением хакерской атаки.

Что известно о кибервойне с российским агрессором