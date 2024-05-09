Ворожа пропаганда доволі передбачувано всунула носа в українські медіа зі своїм парадом на Червоній площі. Тому вони атакували транспондер Astra, де здійснюють мовлення українські телеканали, щоб транслювати свій парад на всю Україну.
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Російський парад вліз на українські канали
В мережі, зокрема, і телеграм-каналах, з'являється дедалі більше відео з ворожим парадом на українських екранах. Росіяни підмінили сигнал каналів на своє "побєдобєсіє". Інформацію про хакерську атаку підтвердили і в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.
За даними видання, відомо, що українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.
Що відомо про кібервійну з російським агресором
- Росіяни не вперше "ламають" супутникове українське телебачення для того, щоб транслювати свою пропаганду. 17 квітня 2024 року під час атаки на супутниковому телебаченні тимчасово були зупинені трансляції 39 українських каналів.
- Українські спецслужби викривають кіберзлочинців, що працюють на Росію і на території України. 30 квітня 2024 року вони затримали хакерів, які створювали фейкові акаунти керівників українських спецслужб.
- Втім, українські кіберфахівці не лише відбивають російські напади, а й самі здійснюють потужні атаки. В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".
- Українські хакери атакували інфраструктуру російського "Москолектора". Кіберфахівці повністю заблокували його роботу. Знищили 70 серверів та щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти). Це була операція хакерської групи "BLACKJACK", яка наближена до кібердепартаменту СБУ.