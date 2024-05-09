Ворожа пропаганда доволі передбачувано всунула носа в українські медіа зі своїм парадом на Червоній площі. Тому вони атакували транспондер Astra, де здійснюють мовлення українські телеканали, щоб транслювати свій парад на всю Україну.

Дивіться також Кремль розглядає сценарій заворушень: чи є серйозною загрозою для Молдови партія "Шор"

Російський парад вліз на українські канали

В мережі, зокрема, і телеграм-каналах, з'являється дедалі більше відео з ворожим парадом на українських екранах. Росіяни підмінили сигнал каналів на своє "побєдобєсіє". Інформацію про хакерську атаку підтвердили і в Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

За даними видання, відомо, що українські провайдери переходять на IPTV сигнал, фахівці працюють над відбиттям хакерської атаки.

Що відомо про кібервійну з російським агресором