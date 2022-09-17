Данилов на фоне кремля в огне: украинские хакеры взломали сайт мособлэнерго

Украинские хакеры не перестают радовать своими достижениями. На этот раз они взломали сайт мособлэнерго и разместили там волшебное фото секретаря СНБО Алексея Данилова.

Об этом сообщили в ряде российских и украинских телеграм-каналов, сообщает 24 канал. Вскоре после хакерской атаки сайт мособлэнерго вообще перестал работать.

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На сайте мособлэнерго разместили фото Данилова

Украинские хакеры 16 сентября совершили атаку на сайт мособлэнерго – московской областной энергосетевой компании.

После этого на его главной странице появилось фото секретаря СНБО Украины – Алексей Данилов шагает на фоне кремля, который охватил мощный пожар.

Также хакеры взломали и другой российский сайт – информационный портал "Крым для россиян". В частности, там размещали информацию об отдыхе на временно оккупированном полуострове, которая стала неактуальной из-за начала "сезона хлопка".

Сейчас сайт выглядит значительно лучше. Там разместили данные о потерях оккупантов в Украине. Напомним, что по состоянию на утро 16 сентября ВСУ уже ликвидировали более 54 тысяч захватчиков.

Кратко о деятельности хакеров в борьбе против россии

Россияне постоянно рассказывают, что именно они выиграли Вторую мировую войну, забывая о союзниках и о том, что они же ее вместе с нацистской Германией и развязали. Хакеры решили напомнить оккупантам об их заслугах.

Так, на официальном сайте государственного архива Ростовской области появились данные о том, сколько россиян во время Второй мировой сражались на стороне Гитлера.

В россии 12 августа праздновали день военно-воздушных сил, так что украинские хакеры не могли оставить оккупантов без "приветствия" – на российских телеканалах показали, сколько захватчики потеряли техники за 5 месяцев полномасштабной войны.

Также в августе хакеры взломали кабельное телевидение в Алтайском крае. Они показали, как президент владимир путин скучает из-за "хлопка" в Новофедоровке.

Кроме того, российские захватчики "слили" украинским хакерам свое расположение. IT-специалисты выдавали себя за привлекательных женщин и просили оккупантов прислать им свои фото.

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