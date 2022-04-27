Хакерские атаки не прекращаются: в Минцифре рассказали о ситуации на киберфронте

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины уже зафиксировано 430 кибератак. Правительственные сайты, экосистема продуктов "Дия", энергетическая сфера и финансовый сектор находятся под наибольшим вниманием хакеров.

О кибератаках во время войны в интервью "РБК-Украина" рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам Михаила Федорова, по состоянию на сегодняшний день со стороны различных хакерских группировок продолжаются постоянные атаки.

По данным Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, за два месяца полномасштабной войны уже зафиксировано 430 кибератак. Для сравнения – в прошлом году их было 207.

Происходит очень много атак, которые могут даже не всегда фиксироваться, на бизнес, на интернет-магазины, на медиа.

– отметил Федоров.

Министр цифровой трансформации подчеркнул, что под прицелом у хакеров – правительственные сайты, экосистема продуктов "Дия", энергетическая сфера и финансовый сектор.

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