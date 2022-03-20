Хакеры Anonymous впервые объявили войну целой стране, – Баник отметил их роль в кибервойне

Подлое нападение России на Украину объединило весь цивилизованный мир. На помощь Украине в борьбе с оккупантами пришла и известная хакерская группа Anonymous.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью 24 каналу подчеркнул важность поддержки хакеров Anonymous. Группировка впервые в своей истории объявила войну целой стране.

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Помощь Anonymous

Хакеры не стали стоять в стороне от борьбы Украины против преступлений российских оккупантов и делают очень весомый вклад в борьбе против агрессора в киберпространстве.

Хакеры взламывают российские серверы и "кладут" российские правительственные вебсайты.

Силами группировки заглушили российское военное радио, были сломаны телевизионные сервисы и много других мощных кейсов, которые вы можете увидеть в твиттере Anonymous,

– отметил Баник.

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