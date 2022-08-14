Хакеры запустили на росТВ видео, в котором путин скорбит из-за "хлопка" в Крыму

Хакеры взломали кабельное телевидение в Алтайском крае россии. Они показали, как президент владимир путин скорбит из-за "хлопка" в Новофедоровке.

Во время речи путина на телеэкранах появилась статистика реального количества погибших российских военных в войне с Украиной. Эти кадры увидели зрители пропагандистских "Первый канал" и "России 1".

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Как хакеры "испортили" речь путина

российский президент в своей речи "реагировал" на произошедшую недавно "трагедию" в крымской Новофедоровке.

Вся страна скорбит,

– заявил путин.

В этот момент начал звучать саундтрек из фильма "Реквием по мечте", а на экранах появились кадры с уничтоженной военной техникой оккупантов в Украине.

Кроме того, зрителям показали реальную статистику потерь вооруженных сил россии за шесть месяцев войны: более 400 единиц авиации и тысячи военных.

Видеокадры сразу распространились в социальных сетях.

Видеонарезка на российском ТВ, в которой путин скорбит из-за "хлопка" в Крыму: смотрите видео

Как хакеры ломают российские телеканалы

12 июня хакеры сломали российские телеканалы и вместо пропаганды показали правду о войне в Украине. От кибератаки пострадали "Первый канал", "Россия" и НТВ.

На телеканале "Россия" говорили, что война в Украине негативно повлияла на кошелек россиян. На "Первом канале" рассказали о российских потерях в войне, в том числе более 30 тысяч погибших.

На НТВ россия названа "страной вдов", "страной нищей армии", "страной на краю пропасти" и "страной без будущего".

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