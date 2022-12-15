Российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго", но последовали "вслед за кораблем"

Сегодня ночью, 15 декабря, российские хакеры атаковали сайт "Львовоблэнерго", но атаку удалось отбить. Какова была цель кафиров точно неизвестно, но чтобы там не было, россияне пошли "вслед за российским кораблем".

В пресс-службе ведомства отметили, что о хакерской атаке их предупредила Служба безопасности Украины.

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Сегодня ночью хакеры, которые на службе у российских кафиров, атаковали сайт и другие ИТ-ресурсы "Львовоблэнерго". Благодаря своевременному предупреждению от Службы безопасности Украины ИТ-специалистам нашей компании удалось отбить атаку,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что специалисты приняли дополнительные меры защиты ИТ-инфраструктуры. В то же время, предупреждают о возможной задержке в работе вебсайта "Львовоблэнерго" и других сервисов компании.



Львовоблэнерго атаковали хакеры / Фото пресс-служба ведомства

Как можно понять из опубликованного во "Львовоблэнерго" скриншота, россияне создали в телеграмм группу для "специалистов", чтобы атаковать украинские компании. Но на этот раз у россиян снова ничего не вышло. Да и энтузиастов, как видим, по реакциям на сообщения, не так уж много. "Киберармия" совсем не "армия".

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий тоже сообщил об атаке и предупредил, что ресурсы "Львовоблэнерго" временно могут работать с задержкой.