Хакеры ГУР атаковали два российских банка, – источники

Рабочая неделя началась с очередной хакерской атаки на российские банки. Хакерам ГУР МО удалось вывести из строя работу двух банков страны-агрессора.

Об этом сообщили источники 24 Канала. На этот раз среди "пострадавших" банков оказались АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк".

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Что известно о сбоях в работе двух банков России

Информированные источники сообщают, что взломы осуществили хакеры Главного управления разведки. Сейчас нарушена работа сайтов АО "Россельхозбанк" и ПАО "Московский кредитный банк", нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.

Технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда восстановится стабильная работа сервисов.

В России "легла" работа еще двух банков / Фото предоставлены 24 Каналу

Эти акции не имеют определенного срока действия. Финансовая система России будет испытывать удары ровно до того времени, пока последний оккупант не покинет территорию Украины,

– подчеркнул собеседник в разведке.

Он также отметил, что россияне должны осознавать, что каждое финансовое учреждение – законная цель для наших Сил безопасности и обороны, ведь все они участвуют в финансировании оккупационной армии.

К слову, ранее киберспециалисты Главного управления разведки осуществляли очередную DDOS-атаку на банковскую систему России. Тогда под удар попали "Банк Россия", "Тинькофф банк", "Газ банк" и платежная система "СБП".