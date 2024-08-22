Хакеры ГУР взломали росТВ и показали правду войны: ряд каналов были вынуждены прекратить вещание

Киберспециалисты ГУР МО Украины осуществили атаку на серверы российских телеканалов. Так, во время эфира в нескольких телекомпаниях хакеры показали видеоролики о войне в Украине.

Как сообщают источники 24 Канала в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов “Первоуральск ТВ”, “Евразия 360”, “Евразия. Первый канал” и других. Как отмечается, часть атакованных каналов входят в медиа-холдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

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ГУР "хакнуло" российское телевидение и показало правду войны

Российские специалисты по кибербезопасности попытались исправить ситуацию. Однако в результате их действий была прекращена трансляция аж на нескольких каналов.

Отмечается, что трансляция сразу 9 российских телеканалов прекратилась. В частности, речь идет о "Евразия 360", "Евразия Первый канал", "Первоуральск ТВ", "Луганск 24", "Первый республиканский", "СпБ", "Оплот", ТВ-3 и "Первый российский".

В то же время такие контрмеры россиян не смогли помешать киберспециалистам Главного управления разведки Минобороны Украины в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

Хакер ГУР показали на российском телевидении правду о войне: смотрите видео

Так, в ГУР сообщили, что ряд телеканалов были вынуждены прекратить собственное вещание на длительное время после осуществления атаки, о чем, как отметили в разведке, свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.

Что на своих экранах видели россияне: смотрите видео

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Хакеры ГУР показали правду о войне на росТВ: смотрите видео

Как выглядели российские каналы после атаки ГУР: смотрите видео

Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что по состоянию на утро 22 августа только телеканал "Евразия 360" и ТВ-3 частично смогли восстановить свою работу. Однако, вещание других все же остается заблокированным.

Киберспециалисты ГУР "хакнули" росТВ / Фото от источников 24 Канала в ГУР