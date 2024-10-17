Поразили более 10 веб-сайтов: военные киберы "поздравили" пропагандиста Пескова с днем рождения

Украинские военные киберы "поздравили" пресс-секретаря главы Кремля Путина с днем рождения. И сделали они это в красноречивой манере.

Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ. Там показали соответствующую фотографию "поздравления".

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Яркое "поздравление" Пескова с днем рождения

В СтратКоми ВСУ отметили, что военные киберы выложили поздравление ко дню рождения российского пропагандиста Дмитрия Пескова.

На фоне включенного телевизора, показывающего выступления пресс-секретаря Путина – Пескова, изображены мертвые тела россиян.

Было поражено 11 вебсайтов среди которых компании, которые привлечены к производству комплектующих для авто, которые используются оккупантами – "Транспромелектроника" и производитель автомобилей "Тундра",

– говорится в сообщении.

"Поздравление" Пескова с днем рождения / Фото СтратКом ВСУ