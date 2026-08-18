В Берлине хакеры атаковали правительственные ведомства: похищены "отчасти очень чувствительные данные"

В Берлине хакеры провели атаку на два правительственных ведомства. Канцелярия Сената Берлина в понедельник, 17 августа, сообщила, что попытка взлома была выявлена в ходе криминалистической экспертизы.

Об этом сообщает DW.

Что известно о хакерской атаке

От действий злоумышленников пострадали ведомство по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства, а также ведомство по вопросам мобильности, транспорта, окружающей среды и защиты климата.

До 17 августа берлинские власти не сообщали о кибератаке, поэтому о ней стало известно только в этот день.

В канцелярии Сената Берлина заявили, что оба ведомства, подвергшиеся атаке, могут продолжать работу. Однако с вечера 14 августа оба ведомства, подвергшиеся хакерской атаке, полностью отключены от интернета. Связаться с ними можно только по телефону, а сотрудникам сообщили, что работа из дома невозможна.

Для атаки на сеть федеральной земли Берлин злоумышленники, по всей видимости, воспользовались уязвимостью в цифровой инфраструктуре ведомства по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства.

Оба пострадавших ведомства использовали общую цифровую инфраструктуру.

Со ссылкой на источники журналисты пишут, что были похищены "частично очень конфиденциальные данные".

Для обеспечения безопасности и координации криминалистической экспертизы был организован кризисный штаб под руководством уполномоченного федеральной земли по вопросам информационной безопасности.

Высказывать предположения о том, кто мог совершить эту хакерскую атаку, в канцелярии Сената не стали.

Напомним, что масштабную кибератаку пережила и Франция. На днях хакеры получили доступ к налоговым данным 678 тысяч граждан.

Злоумышленникам грозит не менее 5 лет лишения свободы за подготовку преступления и несанкционированное вмешательство в работу баз данных в составе организованной группы.