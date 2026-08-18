В Берлине хакеры атаковали правительственные ведомства: похищены "отчасти очень чувствительные данные"
В Берлине хакеры провели атаку на два правительственных ведомства. Канцелярия Сената Берлина в понедельник, 17 августа, сообщила, что попытка взлома была выявлена в ходе криминалистической экспертизы.
Об этом сообщает DW.
Что известно о хакерской атаке
От действий злоумышленников пострадали ведомство по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства, а также ведомство по вопросам мобильности, транспорта, окружающей среды и защиты климата.
До 17 августа берлинские власти не сообщали о кибератаке, поэтому о ней стало известно только в этот день.
В канцелярии Сената Берлина заявили, что оба ведомства, подвергшиеся атаке, могут продолжать работу. Однако с вечера 14 августа оба ведомства, подвергшиеся хакерской атаке, полностью отключены от интернета. Связаться с ними можно только по телефону, а сотрудникам сообщили, что работа из дома невозможна.
Для атаки на сеть федеральной земли Берлин злоумышленники, по всей видимости, воспользовались уязвимостью в цифровой инфраструктуре ведомства по вопросам городского развития, строительства и жилищного хозяйства.
Оба пострадавших ведомства использовали общую цифровую инфраструктуру.
Со ссылкой на источники журналисты пишут, что были похищены "частично очень конфиденциальные данные".
Для обеспечения безопасности и координации криминалистической экспертизы был организован кризисный штаб под руководством уполномоченного федеральной земли по вопросам информационной безопасности.
Высказывать предположения о том, кто мог совершить эту хакерскую атаку, в канцелярии Сената не стали.
Напомним, что масштабную кибератаку пережила и Франция. На днях хакеры получили доступ к налоговым данным 678 тысяч граждан.
Злоумышленникам грозит не менее 5 лет лишения свободы за подготовку преступления и несанкционированное вмешательство в работу баз данных в составе организованной группы.