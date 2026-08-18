Про це пише DW.

Що відомо про хакерську атаку

Від дій зловмисників постраждали відомство з питань міського розвитку, будівництва та житла та відомство з питань мобільності, транспорту, довкілля та захисту клімату.

До 17 серпня берлінська влада не повідомляла, що відбулася кібератака, тому про неї дізналися лише цього дня.

У канцелярії Сенату Берліна заявили, що обидва атаковані відомства можуть продовжувати роботу. Однак з вечора 14 серпня обидва відомства, що зазнали хакерської атаки, повністю відключені від інтернету. Зв'язок з ними можливий лише телефоном, а співробітникам передали, що робота з дому неможлива.

Для атаки на мережу федеральної землі Берлін зловмисники, схоже, скористалися слабким місцем у цифровій інфраструктурі відомства з питань міського розвитку, будівництва та житла.

Обидва постраждалих відомства ділили частину цифрової інфраструктури.

З посиланням на джерела журналісти пишуть, що було викрадено "частково дуже чутливі дані".

Для забезпечення безпеки та координації криміналістичної експертизи було організовано кризовий штаб під керівництвом уповноваженої федеральної землі з питань інформаційної безпеки.

Висловлювати припущення щодо того, хто міг здійснити цю хакерську атаку, в канцелярії Сенату не стали.

Нагадаємо, що масштабну кібератаку пережила й Франція. Днями хакери отримали доступ до податкових даних 678 тисяч громадян.

Зловмисникам загрожує щонайменше 5 років позбавлення волі за підготовку злочину та несанкціоноване втручання в роботу баз даних у складі організованої групи.