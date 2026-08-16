Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на заяву прокуратури.
Що відомо про масштабну кібератаку у Франції?
Кіберпідрозділ відомства кваліфікує інцидент як незаконне викрадення інформації з державної автоматизованої системи. Зловмисникам загрожує щонайменше п'ять років позбавлення волі за підготовку злочину та несанкціоноване втручання в роботу баз даних у складі організованої групи.
Керівниця податкової адміністрації DGFiP Амелі Вердьє уточнила, що кіберзлочинці заволоділи інформацією фізичних осіб про оподатковуваний дохід, сімейний коефіцієнт та утримані податки.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Щодо підприємств, то йдеться про дані, менш чутливі, ніж у приватних осіб,
– зазначила посадовиця.
Вона додала, що у випадку бізнесу скомпрометовано лише номери SIREN, адреси компаній та імена їхніх представників. У відомстві пообіцяли найближчим часом зв'язатися з кожним постраждалим користувачем, щоб надати інструкції щодо подальших заходів безпеки.
Це не перший масштабний інцидент у французькому державному секторі за останні місяці. Наприкінці червня кібератака на Національний інститут статистики та економічних досліджень INSEE призвела до витоку персональних даних понад 12 тисяч працівників.
Крім того, у квітні від дій 15-річного хакера постраждало Національне агентство з питань безпеки документів ANTS. У відповідь на ці системні загрози уряд Франції виділив 200 мільйонів євро на термінову модернізацію та посилення кіберзахисту ключових цифрових послуг держави.
Нагадаємо, у квітні 2026 року понад 100 німецьких посадовців, серед яких міністри та представники керівництва Бундестагу, стали жертвами фішингової кампанії в Signal. Зловмисники видавали себе за службу підтримки месенджера та після отримання коду захоплювали акаунти й отримували доступ до чатів. Німецька прокуратура розслідує атаку як можливу розвідувальну операцію, а спецслужби підозрюють причетність Росії.