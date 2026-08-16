Про це повідомляє телеканал BFMTV із посиланням на заяву прокуратури.

Що відомо про масштабну кібератаку у Франції?

Кіберпідрозділ відомства кваліфікує інцидент як незаконне викрадення інформації з державної автоматизованої системи. Зловмисникам загрожує щонайменше п'ять років позбавлення волі за підготовку злочину та несанкціоноване втручання в роботу баз даних у складі організованої групи.

Керівниця податкової адміністрації DGFiP Амелі Вердьє уточнила, що кіберзлочинці заволоділи інформацією фізичних осіб про оподатковуваний дохід, сімейний коефіцієнт та утримані податки.

Щодо підприємств, то йдеться про дані, менш чутливі, ніж у приватних осіб,

– зазначила посадовиця.

Вона додала, що у випадку бізнесу скомпрометовано лише номери SIREN, адреси компаній та імена їхніх представників. У відомстві пообіцяли найближчим часом зв'язатися з кожним постраждалим користувачем, щоб надати інструкції щодо подальших заходів безпеки.

Це не перший масштабний інцидент у французькому державному секторі за останні місяці. Наприкінці червня кібератака на Національний інститут статистики та економічних досліджень INSEE призвела до витоку персональних даних понад 12 тисяч працівників.

Крім того, у квітні від дій 15-річного хакера постраждало Національне агентство з питань безпеки документів ANTS. У відповідь на ці системні загрози уряд Франції виділив 200 мільйонів євро на термінову модернізацію та посилення кіберзахисту ключових цифрових послуг держави.

Нагадаємо, у квітні 2026 року понад 100 німецьких посадовців, серед яких міністри та представники керівництва Бундестагу, стали жертвами фішингової кампанії в Signal. Зловмисники видавали себе за службу підтримки месенджера та після отримання коду захоплювали акаунти й отримували доступ до чатів. Німецька прокуратура розслідує атаку як можливу розвідувальну операцію, а спецслужби підозрюють причетність Росії.