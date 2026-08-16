Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на заявление прокуратуры.

Что известно о масштабной кибератаке во Франции?

Киберподразделение ведомства квалифицирует инцидент как незаконное похищение информации из государственной автоматизированной системы. Злоумышленникам грозит не менее пяти лет лишения свободы за подготовку преступления и несанкционированное вмешательство в работу баз данных в составе организованной группы.

Руководитель налоговой администрации DGFiP Амели Вердье уточнила, что киберпреступники завладели информацией физических лиц о налогооблагаемом доходе, семейном коэффициенте и удержанных налогах.

Что касается предприятий, то речь идет о данных, менее конфиденциальных, чем у частных лиц,

– отметила чиновница.

Она добавила, что в случае с предприятиями были скомпрометированы лишь номера SIREN, адреса компаний и имена их представителей. В ведомстве пообещали в ближайшее время связаться с каждым пострадавшим пользователем, чтобы предоставить инструкции по дальнейшим мерам безопасности.

Это не первый масштабный инцидент во французском государственном секторе за последние месяцы. В конце июня кибератака на Национальный институт статистики и экономических исследований INSEE привела к утечке персональных данных более 12 тысяч сотрудников.

Кроме того, в апреле от действий 15-летнего хакера пострадало Национальное агентство по вопросам безопасности документов ANTS. В ответ на эти системные угрозы правительство Франции выделило 200 миллионов евро на срочную модернизацию и усиление киберзащиты ключевых цифровых услуг государства.

Напомним, в апреле 2026 года более 100 немецких чиновников, среди которых были министры и представители руководства Бундестага, стали жертвами фишинговой кампании в Signal. Злоумышленники выдавали себя за службу поддержки мессенджера и после получения кода захватывали аккаунты и получали доступ к чатам. Немецкая прокуратура расследует атаку как возможную разведывательную операцию, а спецслужбы подозревают причастность России.