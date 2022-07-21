Хакеры распространили фейк на радио, что "Зеленский в реанимации"

На украинских радиостанциях 21 июля прозвучало сообщение, мол, "президент Владимир Зеленский в реанимации". Однако это бред и фейк, который распространили хакеры.

Злоумышленники совершили кибератаку на серверы и сети радиостанций TAVR Media. Наврали, мол, обязанности Зеленского исполняет Руслан Стефанчук. Очевидно, что к этому могут быть причастны злоумышленники из россии.

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Информация о "реанимации Зеленского" – ложь

В холдинге отметили, что ни одна информация о проблемах со здоровьем президента Владимира Зеленского не соответствует действительности. Это все фейки. Соответствующие специалисты уже работают над решением проблемы.

Отметим, в холдинг входят Хит FM, Kiss FM, Radio ROKS, Radio Relax, Мелодия FM, Наше Радио, Classic Radio, Radio Jazz, Радио Байрактар.

Реакция власти

Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал людей не вестись на манипуляции.

Президент и его команда живы-здоровы. Все вместе работаем на Победу Украины,

– подчеркнул он.

Стефанчук отдельно отметил, что он находится на своем рабочем месте.

Дипфейки россиян

Еще в середине марта россияне обнародовали фиктивное "видеозаявление президента Владимира Зеленского". В нем президент якобы призвал украинцев прекратить борьбу и сложить оружие. Его активно разгоняли пророссийские телеграм-каналы. Однако сразу было ясно, что это абсолютный фейк.

В апреле российские хакеры готовили новые фейки о Зеленском.

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