Хакеры совершают атаки на облэнерго Украины: теперь проблемы во Львове
Хакеры продолжают атаковать облэнерго Украины. На 31 января сообщили о проблемах во Львове.
Прессслужба Львовоблэнерго сообщила, что уже делают все необходимое, чтобы стабилизировать ситуацию. В то же время, сайт работает с задержкой.
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Внимание. Сайт Львовоблэнерго и сервисы приема показателей, в частности, Персональный кабинет работают с задержкой из-за очередной кибератаки,
– говорится в сообщении.
Хакеры атаковали львовских интернет-провайдеров
Кроме того стало известно, что 31 января хакеры атаковали львовских интернет-провайдеров. В частности, о проблемах сообщили интернет-провайдеры:
- "Копейка";
- "КОМ и ТЕХ".
Люди предупредили, что услуги временно не работают. Чтобы возобновить работу, нужно время.
"Из правдивых источников получили информацию, что эту атаку на нашу сеть осуществила Россия",
– говорится в сообщении.
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