Хакеры выложили 28 гигабайтов центробанка России: в НБУ объяснили, чем это грозит оккупантам

Anonymous "хакнули" сайт Центробанка России и получили доступ к базе данных российского финансового учреждения. Что это значит, пояснили в Национальном банке Украины.

"Центральный банк знает очень много"

О последствиях взлома сайта рассказал заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман во время эфира украинского телемарафона, передает 24 канал.

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Любой центральный банк знает очень много. Вся финансовая информация, например, данные о финансовом состоянии банковской системы страны находятся в Центральном банке,

– отметил Фурман.

То есть хакеры получили доступ к информации о банковском состоянии Российской Федерации.

Центральный банк "поддерживает" банковскую систему

Второе важное последствие этой хакерской атаки, по словам Василия Фурмана, это блокирование финансовой помощи банковской системе России. Ведь, центральный банк РФ отвечает за это.

В первые дни войны Центральный банк РФ предоставил более 3 триллионов рублей банкам, потому что у них была огромная паника, они бежали снимали депозиты,

– добавил Василий Фурман.

Как известно, группа Anonymous еще 24 февраля объявила России кибернетическую войну. Хакеры ломают правительственные сайты агрессора, а несколько дней назад, 24 марта нанесли удар по Центробанку.

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Группа Anonymous еще 24 февраля объявила России кибернетическую войну. Хакеры ломают правительственные сайты агрессора, а несколько дней назад, 24 марта нанесли удар по Центробанку.