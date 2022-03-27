"Центральний банк знає дуже багато"

Про наслідки злому сайту розповів заступник голови Ради НБУ Василь Фурман під час ефіру українського телемарафону, передає 24 канал.

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Будь-який центральний банк знає дуже багато. Вся фінансова інформація, наприклад, дані про фінансовий стан банківської системи країни знаходяться в Центральному банку,

– зазначив Фурман.

Тобто хакери отримали доступ до інформації про банківський стан Російської Федерації.

Центральний банк "підтримує" банківську систему

Другий важливий наслідок цієї хакерської атаки, за словами Василя Фурмана, це блокування фінансової допомоги банківській системі Росії. Адже Центральний банк РФ відповідає за це.

У перші дні війни Центральний банк РФ надав понад 3 трильйони рублів банкам, тому що у них була величезна паніка, вони бігли знімали депозити,

– додав Василь Фурман.

Як відомо, група Anonymous ще 24 лютого оголосила Росії кібернетичну війну. Хакери ламають урядові сайти агресора, а кілька днів тому, 24 березня завдали удару по Центробанку.

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Група Anonymous ще 24 лютого оголосила Росії кібернетичну війну. Хакери ламають урядові сайти агресора, а кілька днів тому, 24 березня завдали удару по Центробанку.