Важные данные для обороноспособности Украины: что еще нашли хакеры в переписке помощника Медведева

Украинским хакерам из команды "Кибер Сопротивление" удалось взломать электронную почту помощника Дмитрия Медведева. В их руках оказался большой объем информации, которую сейчас прорабатывают украинские Силы обороны.

Однако частью добытых данных поделился с 24 Каналом военнослужащий ВСУ, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он рассказал, что хакеры взломали переписку помощника заместителя председателя Совета безопасности России и известного блогера Дмитрия Медведева – Алексея Заклязьминского – в начале 2024 года.

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Жалобы и требования

В течение следующих 6 месяцев украинские специалисты имели доступ к электронному ящику помощника Медведева.

Мы назвали его между собой "Шапочка из фольги", потому что этот помощник активно выступает против новейших технологий, Wi-Fi сетей и считает, что телефоны "вредны для детей". И этот человек пишет речи, готовит и подает на подпись Медведеву различные документы,

– отметил Макарук.

В почте Заклязьминского оказались интересные документы, в частности, жалобы от российских производителей вооружения.

Очень интересное письмо от представителя Тульского патронного завода, который сообщил Медведеву, что объем их производства упал на 80%. Оказалось, что патроны, которые они изготавливали, ранее шли на экспорт, в частности в США. Однако после введения санкций, это прекратилось. Поэтому завод требует, чтобы российское правительство теперь закупало у него патроны.

Другая ситуация в городе Дубна Московской области на предприятии, где производят беспилотники, в частности, разведывательные. Там требовали, чтобы государство взяло под контроль выплату ипотечных кредитов их работников. Речь идет о 800 человек, которые якобы являются ценными производителями БПЛА,

– рассказал представитель InformNapalm.

Также среди полученных документов есть те, что касаются больших планов России по Арктике. Кроме того, довольно большой пласт документов по ядерной программе и ядерного оружия России.

"Сейчас еще 90% информации обрабатывается представителями Сил обороны Украины, поскольку эти данные довольно важны для нашей обороноспособности", – отметил Михаил Макарук.