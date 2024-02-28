Сайт Верховной Рады Украины был взломан
Источник:Верховная Рада
Киберпреступники взломали сайт Верховной Рады. В парламенте рассказали, что именно сделали злоумышленники со страницей.
Хакерская атака на сайт Верховной Рады состоялась в среду, 28 февраля. Киберпреступники взломали веб-страницу украинского парламента, однако её работу быстро восстановили.
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Что сделали хакеры
Злоумышленники взломали сайт Верховной Рады и заменили ссылку на телеграм-канал украинского парламента ссылкой на фейковую страницу. Об этом предупреждал официальный телеграм-канал Верховной Рады.
К сведению уважаемых читателей телеграм-канала Верховной Рады Украины! Веб-сайт Верховной Рады Украины был сломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной Рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу… Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить – мы победим!
– говорилось в сообщении.
Через некоторое время телеграм-канал парламента сообщил, что работа сайта возобновлена. Теперь ссылка на веб-странице Верховной Рады снова работает корректно.
Другие хакерские атаки на украинские сайты
- Недавно не работал сайт Министерства образования и науки Украины. Глава ведомства Оксен Лисовой обвинил в этом российских хакеров.
- Ранее произошла массированная хакерская атака на ряд украинских веб-ресурсов. В частности, временно не работали сайт и колцентр "Нафтогаза", а в работе "Укрпочты" и системы "Шлях" произошел технический сбой.