Сайт Верховной Рады Украины был взломан

Киберпреступники взломали сайт Верховной Рады. В парламенте рассказали, что именно сделали злоумышленники со страницей.

Хакерская атака на сайт Верховной Рады состоялась в среду, 28 февраля. Киберпреступники взломали веб-страницу украинского парламента, однако её работу быстро восстановили.

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Что сделали хакеры

Злоумышленники взломали сайт Верховной Рады и заменили ссылку на телеграм-канал украинского парламента ссылкой на фейковую страницу. Об этом предупреждал официальный телеграм-канал Верховной Рады.

К сведению уважаемых читателей телеграм-канала Верховной Рады Украины! Веб-сайт Верховной Рады Украины был сломан, в результате чего ссылка на телеграм-канал Верховной Рады Украины на официальном веб-сайте парламента ведет на фейковую страницу… Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить – мы победим!

– говорилось в сообщении.

Через некоторое время телеграм-канал парламента сообщил, что работа сайта возобновлена. Теперь ссылка на веб-странице Верховной Рады снова работает корректно.

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