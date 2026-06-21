В настоящее время канал заблокирован из-за спама. "24 Канал" собрал основную информацию о том, что пишут в сети об этом инциденте.

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Что известно о взломе канала Собянина?

Примерно после 22:00 в воскресенье, 21 июня, в ленте канала начали массово появляться сообщения типа "Москва будет гореть", "Слава Украине!".

К этому добавился и сбор средств на нужды украинской армии, размещенный на канале Собянина.

В Telegram-канале мэра Москвы появились "интересные" сообщения: смотрите скриншоты из сети

Позже публикации исчезли, а сам канал стал пустым или недоступным. Отмечается, что был взломан именно второй Telegram-канал Собянина, который не публикует оперативные городские новости, а служит для анонсирования материалов с его официального сайта sobyanin.ru.

Основной городской канал мэра, где публикуются сообщения о событиях в Москве, работает отдельно – он пока что, по-видимому, не пострадал.

Интересно! Инцидент произошел в день, когда Сергей Собянин отмечает свой 68-й день рождения.

Стоит пояснить, что Собянин – это российский политический и государственный деятель, который с октября 2010 года занимает пост мэра Москвы. Он является ключевой фигурой режима, находится под жесткими международными санкциями и причастен к мобилизации десятков тысяч человек на войну против Украины.

Кстати, в последние дни Москва все чаще подвергается ударам украинских дронов. Местные жители начинают ощущать последствия агрессии, а подобные сообщения на страницах важных политических деятелей, вероятно, только усилят панические настроения среди россиян.

То, как они резко начали усиливать оборону своей столицы, подтверждают и аналитики Defense Express. Так, после ряда ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу Россия могла начать перебрасывать системы ПВО ближе к столице.

В частности, речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь", которые, вероятно, снимают с фронта или из прифронтовых районов для усиления защиты важных объектов в Москве.