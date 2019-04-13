Хакеры похитили данные о 4 тысячах американских агентов ФБР, – СМИ

На закрытые сайты американского Федерального бюро расследований провели кибератаку, вследствие чего похитили персональные данные четырех тысяч агентов.

Хакерам стали доступны уникальные учетные записи с именами членов ассоциации, личными адресами, номерами телефонов, данными электронных счетов, названиями должностей. Об этом пишет издание TechCrunch, которое пообщалось в зашифрованном чате с одним из тех, кто атаковал более тысячи сайтов.

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По словам хакера, у них есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных агентств США и общественных организаций.

Те, кто совершил кибератаку, удалили все дубликаты информации и загрузили к себе на специальный сайт. Сейчас информацию структурируют, чтобы ее потом продать.

В издании спросили хакера, не волнует ли их то, что они ставят под угрозу безопасность агентов и правоохранительной системы страны, на что услышали ответ "Да пожалуй". А на вопрос, что является целью подобных действий, ответил: "Опыт и деньги".