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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Хакери викрали дані про 4 тисяч американських агентів ФБР, – ЗМІ

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      У небезпеці опинились тисячі агентів ФБР
      У небезпеці опинились тисячі агентів ФБР / Getty Images

      На закриті сайти американського Федерального бюро розслідувань здійснили кібератаку, внаслідок чого викрали персональні дані чотирьох тисяч агентів.

      Хакерам стали доступними унікальні облікові записи із іменами членів асоціації, особистими адресами, номерами телефонів, інформацією електронних рахунків, назвами посад. Про це пише видання TechCrunch, яке поспілкувалось у зашифрованому чаті з одним із тих, хто атакував більш ніж тисячу сайтів.

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      За словами хакера, у них є "понад мільйон даних" про співробітників у декількох федеральних агенціях США та громадських організаціях.

      Ті, хто вчинив кібератаку, видалили всі дублікати інформації та завантажили до себе на спеціальний сайт. Нині інформацію структурують, аби її потім продати. 

      У виданні спитали хакера, чи турбує їх те, що вони ставлять під загрозу безпеку агентів та правоохоронної системи країни, на що почули відповідь "Та мабуть". А на запитання, що є метою подібних дій, відповів: "Досвід і гроші". 

      blog_ava
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      Теги: Новини США хакери Хакерська атака Техно
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